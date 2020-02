Muchas interrogantes en la Diamante

Varias interrogantes se plantean para hoy en la Liga Diamante Plus. La primera de ellas podría ser si el equipo Los Abejorros de Centro Naturista El Resplandor acudirán a la cita. Debemos recordar que en la jornada anterior no terminaron su compromiso. En el juego ante Laboratorio Koch, al término de la primera parte, dieron por cumplida la misión. Al silbatazo para el periodo complementario no salieron. Ese cuadro azul tiene mucha tela para cortar en cada juego. Pero algunas ausencias clave lo han perjudicado. Y el desespero cunde en la mayoría que sí cumple. En esta jornada sabatina su duelo será ante el líder, Club de Veteranos, al cual ya en una ocasión lo derrotaron. En esta misma fecha el encuentro entre Santaneros-Banquetes Bertha y Laboratorio Koch llama la atención.

Son los dos equipos que están a la caza del líder. Y serán ellos, -sin duda- quienes habrán de finiquitar un partido extra para ir a la final, según los cálculos matemáticos que se dan en la tabla de posiciones. Otro caso interesante es conocer cuál de los dos delanteros puede tomar ventaja en esta jornada, Sergio Padilla o Javier Sánchez, líderes de ese departamento.

Colofón. Y a propósito de velukos, pixos, damuchiflis, -traducción- Ambos goleadores marchan con 11 tantos. Sánchez no vio acción en el choque anterior, producto de una lesión. Padilla se fue en blanco aquella tarde. Y quién tomará la zaga central en Santaneros, cuando Carlos Cota sigue castigado y se une a la lista el suplente, Antonio “Alacrán” García.