Muhammad Alí y el racismo

En el 2016 fallece aquel boxeador norteamericano Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali. El pasado miércoles se cumplieron cuatro años. En estos momentos, que en todos los continentes miles de personas se están manifestando para exigir justicia por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano en Estados Unidos, recordamos al estilista de los cuadriláteros, al hablar sobre racismo. “Tarzán hablaba con los animales, pero los africanos que llevaban siglos ahí no podían”. Así se manifestaba Ali, en una chusca pero interesante entrevista de televisión, al hablar sobre los blancos y negros en el mundo, que daba a entender la desigualdad entre la gente por ser de color. ¿Por qué Dios es blanco? ¿Mamá por qué todo es blanco? Jesús es blanco y tiene los ojos azules. Ali se seguía preguntando el porqué todo lo mejor se relacionaba con lo blanco. Luego el mítico boxeador narra un suceso ocurrido después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

Colofón. Y a propósito de tintes, colores y sabores, “Fui al centro, con mi medalla de oro enorme. En esa época no aceptaban que un negro comiera en el centro de la ciudad. “Quiero una taza de café y un perrito caliente” pidió en el restaurante. La chica le dijo que no podían servir a negros. ¡Y no le sirvió, aun del enojo del medallista de oro! Ali desertó del llamado a filas de su gobierno para combatir en Vietnam, lo que le costó perder todos sus títulos y su licencia de boxeo.