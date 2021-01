Nada es fortuito, se lo han ganado

Ya lo dice el viejo y conocido refrán: “Solo el que arrea las chivas, sabe las que está pastoreando”. Los nombramientos no llegan por sí solos. ¡Hay que ganárselos! Desde tiempo atrás Rosario Alberto Leyva ha construido relaciones y amistades. Su peregrinar dentro del beisbol como “hombre de azul” lo ha llevado a ser reconocido como un ampáyer con oficio y sapiencia, conocedor del reglamento y disciplinado en sus ejecuciones. Por algo ha sido invitado a campeonatos estatales, nacionales e internacionales. De ahí que no nos asombre su nombramiento en la planilla de Fernando Hernández como el jefe de ampáyeres de la misma Asociación Estatal. En el pasado mes de diciembre The Rosca City recibió a un nutrido grupo de directivos y árbitros del llamado “rey de los deportes”. “Chico” Leyva fue el anfitrión general, al darles la bienvenida, y en el mismo patio de su residencia, en la colonia La Gloria, entregó pergaminos y reconocimientos obtenidos en ese año 2020. Edna Cecilia Santiago, actual directora municipal del softbol en casa y ahora nombrada vicepresidenta de la Asociación Estatal de este deporte, lleva implícito su nombramiento. ¡Nada es fortuito!

Colofón. Y a propósito de caléndulas borrascosas, ambos personajes se lo han ganado a pulso y debemos estar orgullosos de tenerlos de representantes a nivel estado.