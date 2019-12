Directivos y delegados de equipos deben de tomar previsiones. Ello, para jugar o programar partidos en estos días de diciembre. Claro, hablando de las ligas locales organizadas. Sobre encuentros amistosos y de convivencia que suelen darse por la llegada de los visitantes, es otra cosa. Y es que se dan las goleadas, o los equipos no completan su nómina. Ahí está el caso en la Liga Diamante Plus y la Máster. Tortillas de Harina Efraín fue humillado en un primer tiempo por el equipo TAP-Joyería Jade. Los pupilos de Flavio Ávila Aguilar, con siete pepinos en la bolsa, prefirieron no buscarle más ruido al chicharrón y no salieron para el segundo tiempo. Todo eso se debió a que no tuvieron un cuadro completo. Algo con qué darle pelea al enemigo, máxime que es el actual campeón y tenía jugadores para dar o prestar, pero aprovecharon la recta y ellos son los menos culpables de que se programen actividades en estos días festivos. El otro equipo que sufrió las de Caín fue Los Abejorros de Centro Naturista El Resplandor, que también “apechugaron” medio tiempo, con cuatro goles en la maleta, por parte del Club de Veteranos.

Colofón. Y a propósito de paschos, follus, caxipirris, -traducción- “Mis sueños no son una locura, es un manicomio”. ¡Ai´sí! En la Liga Diamante Plus una semana antes ya se había sentido el festival. Sin planteles completos, Santaneros y los mismos Abejorros habían sido goleados, cuando fue el inicio de un nuevo torneo. Ahí estaba el aviso directo. ¡Navidad y sus posadas! La terquedad de los delegados por regresar a la acción, cuando apenas tenían una semana de haber finalizado la Liga, los llevan al derrotero.