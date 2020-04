Ni la tecnología paró al COVID-19

Por fin este lunes Mister Fly One Go salió de la covacha. No asomaba ni las narices, como se dice literalmente. Enclaustrado como cualquier reo, haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias por la pandemia del coronavirus. Pero Mister Fly viene dolido, enfadado, molesto. No puede ser -expresa- que en pleno siglo 21, con tanta tecnología en mano y otras que desconocemos, no se haya puesto al tanto de esta amenaza mundial para la salud. Nos tienen encerrados, ahora que buscamos que nos pongan ¡out! En la MLB basados en esa tecnología, nos quieren colocar ampáyeres por computadora, para que cuente las bolas y los strikes. Tenemos el VAR en el futbol mundial, para señalarnos con tino cualquier fuera de lugar, aun sea por milésimas. Ahora no estamos fuera, estamos dentro de una cancha familiar. La función de los asistentes de video es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder un gol. Acá el gol nos lo ha metido el COVID-19. Todo el deporte mundial está parado. Los deportistas también están recluidos y ni se diga los comentaristas.

Colofón. Y a propósito de vulpas, cuspies, disfuchis, -traducción “Serás doblemente desventurado si no sabes llevar tu desventura”. ¡Ai´sí! Las cajas locales donde vemos nuestros deportes favoritos siguen apagadas. Anhelamos el Opening Day de las Ligas Mayores, cuando desde el 26 de marzo era la fecha del arranque del mejor beisbol del mundo. Las Noches Mágicas de la Champions League. Y el grito de gol en el deporte más hermoso del mundo, como lo dicta el cronista Luis Omar Tapia.