No está por demás tomar precauciones

La decisión tomada por el lanzador de Los Diamantes de Arizona, Mike Leake, pone en alerta a muchos jugadores y a la misma LMB. No jugará esta temporada 2020 por miedo al contagio del COVID-19. Toma sus precauciones, luego de hablar largo y tendido con su familia. No arriesgarse es la prioridad del exlanzador de Seattle. Leake tomó muy en cuenta que entre los 60 jugadores convocados en la lista de Los Diamantes, otros dos compañeros dieron positivo. No fue una decisión fácil, dijo él mismo, pero obligado por las circunstancias y amor familiar, suspende toda actividad esta temporada, programada para jugarse nada más 60 juegos. Esto viene siendo también un claro mensaje para todo el beisbol en general y los deportes a nivel mundial. ¿Cuántos deportistas estarán con la misma incertidumbre que Mike? El roce personal en cualquier deporte es un sello característico. Ahí no habrá esa sana distancia que tanto se habla y se repite. Entre los peloteros se felicitan, se abrazan, se golpean con el pecho, en fin. El confinamiento será entre ellos mismos, pero con la inseguridad de ese contagio en movimiento.

Colofón. Y a propósito de nichos, cachis, michis, un poco antes de la toma de decisiones de Mike Leake, en diferentes campos de entrenamiento en la pretemporada se dieron casos positivos. De todo esto se deberá sacar conclusiones en nuestro nivel amateur, cuando acá en Sinaloa se ha dado el banderazo de apertura al regreso a las actividades deportivas. Que entre directivos y jugadores no exista esa confianza de que todo ha pasado. ¡Hay que seguir en alerta!