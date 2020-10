No hay fecha para abrir el deporte

Aún sin tener una fecha definida, el deporte de conjunto podría regresar este mismo mes a The Rosca City. El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Juan Carlos Camacho Rojo, así lo dio a entender en una entrevista para un noticiero local. Con algunos titubeos, dijo que están esperando las indicaciones del Instituto Estatal del Deporte, así como de las autoridades de Salud. Repitió una y mil veces que se tendrán que realizar los protocolos necesarios para evitar los contagios del Covid-19. Anteriormente habían señalado que el regreso a las canchas deportivas podría darse a mediados de este mes. Una fecha probable no la hay. La situación sigue siendo la misma, pero algunos directivos ya entablan reuniones con sus delegados de equipos para poner en marcha las ligas. Prácticamente en el beisbol ya se está dando. El Comité de Futbol Municipal canceló los torneos de futbol y dijo que se daría borrón y cuenta nueva para la temporada 2020-21, mientras que en un comunicado de la Asociación Estatal de Futbol se dijo que será por cuenta y riesgo de los municipios que alberguen sus campeonatos. La Afoesac, -señalaron- no se hará responsable.

Colofón. Y a propósito de mangas, manguitas y mangueiras, los torneos que se abran serán debidamente organizados por los municipios en la región del Évora. Ahí se tiene la inauguración reciente del futbol en Chinitos, Angostura. Los presidentes de ligas han llegado a un acuerdo con sus delegados de equipos, así como entrenadores de hacer las ligas “piratas”, sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, que van a los bolsillos de la Afoesac.