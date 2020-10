No hay fecha para regresar al deporte

No hay fecha específica para el regreso a la actividad deportiva. Juan Carlos Camacho Rojo, titular del Instituto Municipal del Deporte, así se expresó en una conferencia para la radio local. Dice que van a consultar y que después de la reunión con la Comisión de Deportes y Cabildo, se analicen todos los puntos y recomendaciones de la Secretaría de Salud, podrían tomar una decisión. Esta misma semana será la sesión de donde saldrá el humo blanco. Enfatizó que según las recomendaciones que le den, seguirán con esa instrucción y no deben salirse de esa idea. La decisión no es fácil de tomar, recalcó. Comentó que muchos padres de familia no están de acuerdo en que sus hijos acudan a las escuelas del deporte. Se busca preservar la salud, y los mismos padres están renuentes a regresar. La reactivación se sigue tardando y no hay fecha probable. Lo que anteriormente se había mencionado, que había la posibilidad de volver a las canchas a mediados de este mes, se dio marcha atrás. Al parecer todo esto viene a colación luego de que las autoridades sanitarias dieron un “reculón” al colocar a Sinaloa en el color naranja. El directivo todavía explicó que los entrenadores están dispuestos a abrir de nuevo sus escuelitas, pero que todo depende también de los padres de familia, que no están dispuestos a arriesgar a sus hijos.

Colofón. Y a propósito de estragos, dispensas y tardanzas, Camacho Rojo no sabe tomar una decisión por sí solo. Hasta el momento se desconoce si haya hecho una propuesta a los directivos de las diferentes ligas, ni tampoco qué señalan los dichosos Comités Deportivos del municipio. ¡Angostura nos ha puesto la muestra!, dicen.