No hay nada como la victoria

Decía el poeta, dramaturgo y escritor francés, Víctor Hugo, que la victoria es furor y la derrota rabia. Y no está alejado de la realidad. Cantaba Miguel Aceves Mejía: “Ya me voy con mi derrota, a darle mi amor a otra, que me sepa comprender”. “Volveré, cuando todo haya acabado”……¡¡¡Párale, párale!!!, interviene Mister Fly One Go y me aclara que todavía no empieza el carnaval, que solamente esté “calentando” el “galío”. Pues bien, todo esto viene a colación por los descalabros que sufrieron Santaneros-Banquetes Bertha y Los Abejorros de Centro Naturista El Resplandor a manos de Laboratorio Koch y Club de Veteranos, en la jornada sabatina de futbol en la Liga Diamante Plus. El mismo marcador 2-0, el mismo dolor. El cuadro rojinegro, Santaneros, tuvo para empatar y algo más, pero su ariete, Sergio Padilla, no iba fino en sus botines. Falló un penalti y para colmo de males, salió lesionado. Todo eso aprovecharon los actuales campeones, que tuvieron reservas en la banca y eso da motivos para refrescarse algunos jugadores.

Colofón. Y a propósito de fonfos, jurras, valurquis, -traducción- “Por tu pálida sonrisa te daré una paleta payaso”. ¡Ai´sí! Mientras tanto, Club de Futbol sigue en la cima del torneo, al conquistar una victoria más sin esforzarse. Zenón, el atacante que regresó al balompié en The Rosca City, viene siendo la figura en los encuentros al romper las mallas. El astro, Jesús “Chuyín” Roa, solo estuvo en el banquillo, reposando una dolencia, pero ellos son los favoritos y todos los quieren frenar.