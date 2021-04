No hay sexo débil, es sexo bello

Algunos ven con desdén el futbol femenil. Y algo de eso mismo sucede en el softbol. Quizás suceda en todo el deporte donde participa el sexo bello. Piensan que es de menor calidad o que no se juega con la intensidad que lo hacen los hombres. ¡Pero no hay nada de cierto en eso! El contacto en el balompié de las damas está presente. Lo mismo la intensidad, el vigor y la fuerza que le imprimen. Alguien dijo por ahí que la inclusión y la igualdad de género son parte fundamental de los seres humanos. ¡A la mujer no hay que excluirla! A nivel nacional e internacional me ha tocado ver partidos de futbol emocionantes. ¡Hasta llegar al delirio! Todo por esa entrega, coraje y ambición de triunfo que las mujeres se atreven a realizar, en aras de conquistar una presea. Y en nuestro mismo medio, acá en The Rosca City, el softbol femenil es fiel imagen que nivela la balanza. Vemos a chicas y señoras combatir en una jugada. ¡Arriesgar el físico como el que más!

Colofón. Y a propósito de tarimas embusteras, por eso hablo del sexo bello, no del sexo débil, pues ese no existe y nunca ha existido. Las mujeres nos han demostrado que están hechas para todo. De ahí que sean ejemplo en muchas disciplinas deportivas.