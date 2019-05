No pueden dar el gran salto

Uno se pregunta cuándo darán el gran salto. No hay respuesta. Falta de talento en el medio futbolístico desde temprana edad, clave. Y así recorren las categorías sus campeonatos, sin nada qué ofrecer. Entrenadores de medio pelo. Pocos con nivel y academia en las escuelas del balompié.

Así, The Rosca City sigue huérfano de ser un protagonista en el medio. Del 16 al 19 de este mes está programado el Campeonato Estatal de Futbol en la categoría Juvenil B. La sede, en el vecino municipio de Angostura. La Infantil será en Mocorito del 23 al 26 de este festivo mayo. Dos torneos en puerta. Dos compromisos ineludibles. Y la baraja de directores técnicos es escasa.

Los directivos lo saben y no encuentran algo diferente. A estas alturas, la Juvenil B debe de tener ya un largo trecho de entrenamientos. Prácticas para escoger a lo mejorcito.

Colofón. Y a propósito de vinolos, safos, pinjuanis, -traducción- “Se puede crear un mejor futuro, sin voltear atrás”. ¡Ai´sí! Al respecto, no han dado señales de vida. Una encomienda normal para el Comité de Futbol Municipal, para alistar maletas al evento. Una tarea más en resolverla y que no sea solo en participación. De tiempo atrás el municipio se ha colado entre los chicos. La élite del balompié es una carga muy pesada, ahí no entran.