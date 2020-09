No se construye y ya hay polémica

El anuncio de la construcción de un gimnasio de box en Tamazula II trajo polémica en Cabildo, y no por cuestión política. Creo que hay mucha realidad en la petición del regidor de Acción Nacional, Gilberto Lugo. Muchas obras, por equis o por mangas, normalmente quedan inconclusas. Y se deja pasar el tiempo, que cuando se busca retomar la obra, ya no hay presupuesto y ese mismo gobierno va de salida. En la sesión de Cabildo se aprobó dicha obra, con un monto de 900 mil pesos para una primera etapa. Todavía no se informa cuándo arrancan con ella, pero se da a entender que esa construcción necesitará de dos o tres etapas, según sea el proyecto en mención. La autoridad municipal, que preside Carlo Mario Ortiz Sánchez, resaltó que esta respuesta favorable a los deportistas de Tamazula II es principalmente por la solicitud recibida con anterioridad. Con base en eso y en que el munícipe es un fiel seguidor de los deportes, quiere dejar también un sello en las comunidades.

Colofón. Y a propósito de respuestas, solicitudes y respaldos, la gestión en Cabildo tuvo eco y en firme se ha tomado dicha petición. De todas formas será interesante conocer de principio a fin esta historia que apenas se inicia. Obras son amores, dice conocido refrán, pero hay que concluirlas, y a la actual administración de CM le queda un año más de gestión, en la cual tendrá que cumplir fielmente su palabra de terminar este gimnasio de box, que no sabemos si dicho proyecto cumplirá fielmente las expectativas.