No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, dice conocido refrán popular. Y mucha razón hay de ello., Desde que se coronó Campeón del Pueblo, el joven de La Isleta, Nazario de Jesús Castro Nieblas, sabe que lleva en sus hombros una losa que le endilgaron los jueces en su combate ante el culichi Jesús López. La decisión de los jueces fue muy controversial. Decisión dividida que no dejó satisfecho al establo del peleador capitalino. Tampoco a los aficionados. El reclamo fue generalizado, pero existe otro refrán: “Palo dado ni Dios lo quita”. De ahí, -pues- que no tiene la culpa el indio, ni Nazario tampoco. Y aunque normalmente este peleador oriundo de La Isleta, Angostura se anuncia como guamuchilense en las funciones donde se presenta, la presidenta municipal de Angostura quiso dejar constancia de que su administración apoya el deporte en todas sus ramas y categorías. En esta semana le entregó un reconocimiento y el compromiso de seguirlo impulsando en su carrera boxística. El muchacho está joven y deberá de aprovechar la oferta.

Colofón. Y a propósito de calchas, calzunis, bajunis, -traducción- “Es que ya no te creo, esa misma tonada la repites seguidamente”. ¡Ai´sí! Se desconoce si será para bien o para mal, pero los jueces en diferentes deportes pecan de localistas. Eso precisamente le puede beneficiar o perjudicar a Nazario. Que se crea el verdadero rey del Pueblo y después lo bajen de la nube. Mientras tanto, él sigue cosechando logros y aplausos. La historia seguirá escribiéndose round por round.