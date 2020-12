No todo es eterno en esta vida

Nada es eterno, no todo es para siempre. La curva del descenso poco a poco se irá manifestando. ¡Son cosas de la vida! Etapas, tiempos traen tiempos, diría por ahí un clásico. Robert Lewandowski, el astro del club Bayern Munich, se llevó el máximo galardón. Fue nombrado el mejor futbolista del orbe. Deja así en el camino a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, figuras, cracks que siempre estuvieron en el máximo peldaño. En esta ocasión The Best se lo lleva al goleador del club alemán, después de varios años mencionándolo como uno de los cambios generacionales. El seleccionado polaco, exjugador del Borussia Dortmund, en sus últimas actuaciones a nivel de club y selección ha seguido firme en su paso demoledor y romperredes de los rivales. Esto no implica que el jugador lusitano CR7 o el argentino Messi ya estén fuera de los reflectores. A ellos todavía les queda “cuerda para rato”. Y podríamos ver un repunte al final de sus carreras, pues esta clase de deportistas se crecen al castigo. De que hay otros que los van empujando a su salida, los hay.

Colofón. Y a propósito de bisagras entumidas, el “Canelo” Álvarez tiene hoy uno de los combates más electrizantes en su regreso a los cuadriláteros. Callum Smith es el tercer supermediano del mundo, según The Ring. Su estatura de 1.91 mts., e invicto en 27 peleas con 19 KO, todo un reto.