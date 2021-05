Nos veremos en Estambul

Esta noche de miércoles fue larga, inquieta. Y todo el día agotador, extenuante. Mis amigos César y “Chico” llegaron a The Freeway House para acompañarme y disfrutar juntos del partido de la Champions League, Chelsea-Real Madrid. ¡El resultado todos lo sabemos! Como dijera don Guillermo Gutiérrez Bearco, “se gana y se pierde”. Los merengues fueron eliminados por un avasallador cuadro azul. Stanford Bridge vivió una de sus mejores “noches mágicas”. Thomas Tuchel, director técnico del Chelsea, tendrá su revancha. Anteriormente el estratega alemán sucumbió en la dirección del PSG, al caer ante el poderoso Bayern Munich. Un año después tendrá esa segunda oportunidad. Y por allá nos veremos el 29 de este caluroso mayo, en el estadio de Estambul, conocida en el pasado como Bizancio y Constantinopla. Me trajo los recuerdos de la infancia en la primaria, con los libros de historia universal. Es ahí donde para empezar el día, te internas a la plaza de Sultanahmet, un centro histórico, el mejor lugar para alojarse. Pero Tuchel no irá ahí para vacacionar, sino a medirse a Pep Guardiola y el Manchester City, en la gran final de la Champions League.

Colofón. Y a propósito de caléndulas cortesanas, mientras ambos técnicos aguardaran el choque, Zidane se enfocará a la Liga. Todavía está en la palestra de un título, pero el Atlético y el Barca tienen la última palabra.