Para octubre abren las canchas

Lo dicho comendador, solo en las redes sociales. Ayer lo hablamos llanamente. Son diferentes protocolos, ninguna información oficial o un desplegado de las autoridades. Salió ayer mismo vía nuestra dichosa comunicación en Facebook, de que a partir del próximo mes de octubre se reactivarán las actividades deportivas en conjunto en The Rosca City. Pero se tendrán que seguir los protocolos e indicaciones que viene marcando el Sector Salud, debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. ¿Y cuáles son esos protocolos? Pues los harán llegar en las reuniones que se tengan con los directivos de las diferentes ligas y ramas deportivas. Por Lo pronto, -se sabe- el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez tuvo una corta reunión con el director del Imdesa, Juan Carlos Camacho Rojo, y giró las indicaciones pertinentes. En estos días se irán juntando esas mismas autoridades con los presidentes de los diferentes circuitos deportivos para analizar el regreso. Dicen recomendar que todos acaten las medidas que se implementarán. Por lo pronto, esto sigue en veremos de aquí a octubre.

Colofón. Y a propósito de recaditos, chismes y volantines, el protagonismo está en pleno apogeo por parte de los directivos. Encerronas para determinar si se juega o no. Luego a medias tintas las informaciones para unos y para otros no. Ellos llevan la voz cantante y se lucen ante las cámaras de los afortunados que alcanzan a tener la noticia más relevante que el mismo coronavirus. El caso que da lo mismo, se juegue o no se juegue, ellos no patearán el balón.