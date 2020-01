Peticiones y ofrecimientos, que no sea un juego de palabras. El presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez hizo un compromiso, que por su conducto se rehabilitarán los espacios deportivos del Cobaes plantel 21. Ello sucedió en un acto cívico de inauguración del ciclo escolar ante la presencia del director general del Cobaes, Sergio Mario Arredondo, y Gilberto Ojeda Camacho, coordinador ejecutivo de la Zona 03. ¡Y vaya que es justo y necesario! Esa área de canchas que existen en el Cobaes tienen buen rato sin ver una mano amiga en restituir o remozar dicho predio. Coordinadores y directores van y vienen y sigue lo mismo. Hará bastantes años que no se les toca para un arreglo general. Las canchas de futbol, un campo de beisbol, otras de baloncesto, etcétera, son mudo testigo de ello. La mayoría que llega a esos puestos directivos solo hacen talacha política, buscando un hueso con mayor “carnita”. Y los jóvenes que ahí estudian poco usan los espacios deportivos, al no encontrarse en buenas condiciones. Lo que ahí era anteriormente una romería de encuentros deportivos en los fines de semana, ha quedado en el olvido.

Colofón. Y a propósito de valenfis, pichules, gonfirris, -traducción- “Quítate la ropa y métete a la cama, te digo”. ¡Ai´sí! Ahí en el Cobaes también existe una pista de atletismo que solo de vez en cuando les sirve a los profesores de educación física para ir a entrenar a sus muchachos, en medio de las eliminatorias regionales o zonales. No sería mucho pedir que toda esa área volviera a ser un verdadero emporio deportivo y que lo dicho no quede solamente en promesas.