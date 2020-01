Parece ser un platillo futbolístico muy especial para sacar del marasmo a los aficionados. Y es que a falta de buenos espectáculos profesionales, nos traen un cuadrangular de futbol regional de Primera Fuerza. Es en la categoría Libre y lleva de premio para el primer lugar la nada despreciable cantidad de 40 mil pesos. Diez mil para el segundo y un conjunto de 18 uniformes completos para el tercer puesto. El evento arranca hoy viernes con sede la cancha del Coloso del Dique. Fénix F.C., Guamúchil irá contra Salón Américas de Los Mochis, Ajax Gil Mocorito se enfrenta a Amigos del Futbol de Guasave. Ahora habrá qué ver la calidad que presente cada club. Si trae lo mejorcito para buscar el título. Se podría decir que Los Mochis y Guasave saltarán como favoritos, pero la motivación de ganar y llevarse ese premio en efectivo dará realce a las contiendas. Los fanáticos de la región del Évora están ávidos de algo mejor de nuestro balompié, y a falta de pan, tortillas. ¡Aikir!

Colofón. Y a propósito de danzus, colfpas, roncallutis, -traducción- “Desengañado estoy, que no me quieres”. ¡Ai´sí! Ayer en la madrugada dejó de existir el amigo futbolista del populoso barrio de San Pedro, licenciado Daniel Rojo. Agradecemos las llamadas telefónicas y mensajes sobre el particular, del licenciado Alonso Camacho y Felipe Gaxiola. Los restos están siendo velados en Funeraria Sedano. Mañana, Dios mediante, ampliaremos nuestros comentarios.