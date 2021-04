Poco interés en el Futbol Municipal

Mientras en Europa se desgreñan con la noticia de la Súper Liga, acá en The Rosca City existe un claro desinterés por los torneos viables del futbol municipal. Este lunes de reuniones en las diferentes categorías se vieron muchas ausencias, ¡pero también pocos equipos! Directivos y delegados finalmente no acuerdan nada. Entrenadores llevan propuestas, los dirigentes tienen otras, y algunas categorías con apenas tres conjuntos o quizás cuatro, otras ni se completan. El presidente del Comité Municipal de Futbol, Francisco Javier Vizcarra, dice tener toda la documentación en regla, ¡pero no se afiliarán! Será un torneo “patito”, mientras se llega el compromiso oficial. Y “Pancholín” tiene todo arreglado con cédulas de inscripción y tarjetones. Así se conoce sobre los resultados de la primera reunión. El dirigente no suelta ningún documento si no existe el dinero por anticipado. Allá en el Viejo Continente los equipos ricos quieren dejar fuera a los débiles de las competencias europeas. Acá se quedarían fuera si no pagan la inscripción como es la regla escrita.

Colofón. Y a propósito de perversos y sacatones en la política sinaloense, se llevará una semana más para conocer fecha del arranque del futbol oficial. Se quiere un torneo rápido y seguro. Pero como dijera Mister Fly One Go: ¡Con dinero baila el perro!