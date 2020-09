Preocupa a JCC que vayan a Angostura

Con sentida preocupación se muestra el director del Instituto Municipal del Deporte en The Rosca City por la participación de elementos en el vecino municipio de Angostura. Juan Carlos Camacho Rojo, titular del Imdesa, expresó para un medio de comunicación que tienen “checados” a todos los jugadores que actualmente toman acción en deportes en el costero lugar. Al mismo tiempo informa que pronto se abrirán las ligas locales, que no hay por qué desesperarse. Hace mención que saben y conocen a los beisbolistas, futbolistas y ahora el softbol, participante en Angostura. Lo mismo se refirió a los ampáyeres del beisbol. JCC contempla tomar cartas en el asunto, debido a que esos elementos pueden ser contagiados y regresar con virus a su terruño y sus hogares. Se entiende que no está de acuerdo con esa posición que han tomado los deportistas, que enfadados por no haber acción acá en The Rosca City, han buscado alternativas. ¡Y eso, no lo tiene muy conforme! La solicitud es que no sigan viajando a jugar a Angostura, pero no da fecha posible de un avance en las gestiones para reanudar las ligas en The Rosca City.

Colofón. Y a propósito de fuiste, viniste y vistes, se conoce que las autoridades municipales y sanitarias de Angostura han regresado el deporte a la actividad tomando las debidas indicaciones. En cada lugar o plaza donde se celebran juegos o partidos deportivos se cuenta con el personal necesario de salud y se obliga a la afición a tomar la sana distancia. Angostura solamente se adelantó a los hechos.