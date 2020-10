Prometen revancha explosiva

Carlos “El Príncipe” Cuadras regresa a los entarimados. Va en búsqueda del título supermosca del CMB, mismo que ya ostentó en su momento. Juan Francisco “Gallo” Estrada, actual monarca, hará su segunda defensa. En su presentación ante los medios informativos, ambos peleadores se dicen listos para subir al cuadrilátero e ir por un triunfo claro y contundente, afirmaron. La pelea de revancha puede ser explosiva, aseguran ambos contendientes. Se conocen bastante bien y no habrá excusas para no darlo todo, cuando se está en juego el cinturón. El oriundo de Hermosillo, Sonora confirma estar en su mejor momento. Ha entrenado con mayor regularidad y promete ir directo por el nocaut, ante un Carlos Cuadras, que estipula mucha seguridad. El peleador de Villa Benito Juárez, Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, pero radicando mayormente en su vida en el Estado de México, opina que le ha llegado una segunda oportunidad y no la va a desperdiciar. La pelea está pactada para celebrarse este 23 de octubre, con sede en la Ciudad de México. Pero existe mucha incertidumbre, no solo en el boxeo, sino en la mayoría de los deportes, en este año atípico por la llegada de la pandemia del coronavirus.

Colofón. Y a propósito de guantazos, trancazos y madr…ileñas, en estos momentos clave que vive nuestro país y el mundo entero por el COVID-19, el Consejo Mundial de Boxeo anuncia un regreso con mayor dinamismo, pero tomando las debidas medidas de salud, confirmaron. Pero la vida tiene que seguir y poco a poco todos los eventos deportivos tendrán la cabida de la afición, como ya se viene dando.