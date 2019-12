Prospectos y buen futbol en la Sub 17

Puede haber muchas razones, pero la principal viene siendo el día y el horario. Hablo de que hasta ahora no me ha tocado ver un solo juego de la Liga Estatal de Futbol Sub 17. Y esto para mí es un pecado. Al parecer me he perdido de buenos momentos. Jugadas de primer nivel y ver prospectos para el profesionalismo. Y es que en las redes sociales, -en ocasiones- veo comentarios sobre el equipo en The Rosca City, Deportivo Guamúchil-Plus Reditus. Su paso en la tabla de posiciones muestra la soltura, el desparpajo y buen futbol, para estar en la cima del torneo. Entonces el equipo debe de estar dando espectáculo y muchos goles. En su reciente encuentro ante Pumas-Filial-Culiacán se impuso por goliza de 4-0, y habla bonito del gol conquistado por Santiago Agramón, un joven que ha probado suerte en filiales de equipos profesionales, y si mal no recuerdo, estuvo un tiempo largo con la organización de Rayados de Monterrey. Algo en ello tiene que ver su entrenador, Sergio “Patas” Sánchez. Tiene un buen grupo de jugadores y brillan con luz propia.

Colofón. Y a propósito de sonaju, fexos, calfochis, -traducción- “Escribe una carta con pedazos de recuerdos”. ¡Ai´sí! Este grupo que respalda al equipo de casa recientemente habló de buscar en un futuro inmediato traer de nuevo la Tercera División Profesional. Un gesto que se agradece. Una buena intención que lleva mucho de trabajo y esfuerzo en lo deportivo y económico. Pero si ellos lo dijeron, en algo se atienen. ¡Esperemos!