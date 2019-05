Que dijo mi mamá que siempre no. Con el razonamiento de no tener instalaciones adecuadas, la directora de Deportes del vecino municipio de Angostura renuncia a la organización del Campeonato Estatal de Futbol Juvenil B. El torneo estaba programado inicialmente del 16 al 19 de este mes. Se le dio largas al asunto y se cambió de fecha. Se dijo que se haría a fines del mes de junio. Pero rápidamente la funcionaria Carmen Janeth Escobar Rodríguez dio marcha atrás al evento. Expone que el único estadio con el que cuentan no sirve. Está en deplorables condiciones, según lo revela la nota informativa del compañero Bardo Villa. De ahí que mejor optara por la cancelación del mismo. Para ello ya envió un oficio al titular de la Asociación Estatal de Futbol, informándole al respecto. Lo interesante sería conocer, -también- por qué no se rehabilitan esas instalaciones y procurar tener sedes alternas, cuando se conoce que en todo el municipio se juega el futbol en las diferentes categorías.

Colofón. Y a propósito de jaspos, narifus, hajodidis, -traducción- “Seré tu estrella permanente para alumbrar tu camino”. ¡Ai´sí! Carmen Janeth no encontró otro mejor argumento que la información de no tener buenos campos de juego. ¡Pues que los arreglen! Entonces, -se preguntarán mis chorrocientos lectores- ¿por qué solicitaron ser sede de este Campeonato Estatal Juvenil B. ¿? De repente se les ocurre que mejor no y dejan la víbora chillando. ¡Yanila!