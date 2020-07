Que sí pero que no, ¿quién les entiende?

Que sí, pero que siempre no, que para qué los abrieron, que los vuelvan a cerrar, que si a Chuchita la bolsearon. ¿Quién les entiende, pues? Entre directivos te veas y entre aficionados escoges. Las autoridades deportivas se quejan porque la gente acude a los parques públicos a caminar, hacer ejercicio y estirar sus piernas. Tanto encierro que han tenido, ahora buscan aflojar los músculos. Juan Carlos Camacho Rojo, titular del Instituto Municipal del Deporte, señala que no toman las debidas precauciones. La gene acude por montones y los espacios recreativos se ven llenos. Y así seguirá siendo, pues son familias enteras que procuran acudir por las tardes al aire libre, después de más de 100 días de encerrona. Todo esto lo debieron de haber planificado las autoridades e ir probando poco a poco la apertura de esos parques. La gente que está acostumbrada a hacer deporte buscará de todas formas ejercitarse. Algunos lo hacen caminando, otros van al gimnasio, pero como estos últimos en mención todavía no se abren, la mayoría tiene que acudir a esos centros recreativos. Y la situación empeorará, cuando se ha dicho que a partir del día 20 se dará luz verde para que las diferentes ligas deportivas vuelvan a la acción.

Colofón. Y a propósito de caléndulas, nopales y promiscuos, mientras acá en The Rosca City se vive esa problemática, allá en el Pueblo Mágico por fin dieron señales de vida y anuncian que le sembrarán pastos a las canchas de la Unidad Deportiva Municipal. En toda esta contingencia no pudieron aprovecharla y hacer ese trabajo, para que a partir del regreso al deporte los espacios estuvieran listos. ¡Yanila!