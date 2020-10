Recadito para “El Príncipe” Cuadras

Un recadito para Carlos “Príncipe” Cuadras. Hoy que buscas nuevamente el Campeonato Mundial de los Supermoscas del Consejo Mundial de Boxeo, te deseo la mejor de las suertes. Quiero que vuelvas a ser campeón. Y no solo para que lleguen a ti las mejores bolsas, sino para que regresen “tus amigos” de Guamúchil, pues cuando fuiste monarca, te invitaban seguido a tu terruño, te hacían desayunos, comidas y cenas. Cundían los homenajes y te proponían hasta ser presidente municipal. Así es “Príncipe” Cuadras. Que nuevamente te veamos acá en The Rosca City festejando. Tanto en los comederos públicos, como privados. En tu natal Villa Benito Juárez o Tamazula II, como gustes llamarle. Todos esos “amigos” te estarán viendo hoy en la función boxística, cuando te enfrentes al actual campeón, Juan Francisco “Gallo” Estrada. No desaproveches la ocasión, “Príncipe” Cuadras. Quizás sea una de esas últimas oportunidades, pues a tus 32 años, ya no se pueden pedir muchas peras al olmo. Tú, Carlos, siempre de buen humor, derrochando simpatías, hoy tienes que subir al ring a demostrar que todavía puedes con el paquete. En esta función, que se realizará en las instalaciones de TV Azteca, no habrá público, pero acá te estaremos viendo por la televisión. No nos defraudes, “Príncipe” Cuadras, ha llegado una nueva oportunidad.

Colofón. Y a propósito de puños, punch y entarimados, El “Gallo” Estrada sube hoy al cuadrilátero con récord de 40-3 y 27 nocauts. Con una marca de 39-3-1 y 27 rivales enviados a la lona por el cloroformo, “Príncipe” Cuadras podría alcanzar de nuevo el pedestal.