A “Manuelillo” López le gustaba más el futbol, pero terminó siendo beisbolista. ¡La paradoja de la vida! Cierto día don Alberto “Beturris” Angulo fue contratado por la Sepyc para que coordinara un torneo de beisbol intramuros de nivel primaria acá en The Rosca City. Fechas no existen en el calendario, pero eso bastó para que la contradicción se diera. En su libro de memorias “Manuelillo” López cuenta que él no sabía lo que era el beisbol y a pesar de contar con 12 años de edad y tomar el bate al revés, al recibir los dos primeros lanzamientos las botó por encima de la barda en la escuela Samuel M. Gil. La pelota voló y cruzó la calle, hasta estrellarse en una de las ventanas del desaparecido Hotel Senés. ¡Ahí “Manuelillo” se dio cuenta que había nacido para pelotero! Y sin querer queriendo, como dijo El Chavo, “Beturris” Angulo fue su descubridor. Eso es el contrasentido de la vida. Manuelillo, una figura dentro de los diamantes de pelota profesional, lo traía tatuado como una estrella. Por eso, a sus 15 años de edad, ya entrenaba con peloteros de Primera Fuerza.

Colofón. Y a propósito de vejigas carcomidas, escribo esto, recordando a Manuelillo López, en plena euforia de las campañas electorales. Quien cubrió por mucho tiempo la intermedia, también incursionó en la política y fue un miembro activo del Partido Acción Nacional.