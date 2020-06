Regresa el beisbol de Grandes Ligas

Ya hubo un arreglo de 60 juegos en las Grandes Ligas, y así se hará la temporada 2020. Esta misma arrancará el 23 y 24 de julio próximo. Regresa el mejor beisbol del mundo y la fanaticada está de pláceme. El acuerdo por fin se dio. La MLB ganó la partida a los jugadores en este primer round. Será una temporada atípica, por los momentos que se viven del coronavirus. Los equipos se preparan para iniciar pretemporada. Algunos ya lo habían hecho, pero fueron suspendidos al no encontrar respuesta en los diálogos. Otros por la llegada de contagios en sus sedes. El caso que ya se dio y ese es el punto que rompió lo álgido de una temporada que se presumía no se haría. Los acuerdos en salarios para jugadores no se desveló. Pero quizás sea algo de lo mismo y aquéllos que tienen sueldos millonarios, continúen ganando lo que dictan sus contratos. Lo más relevante son las nuevas reglas para esta temporada 2020. En el año 2021 todo volverá a la normalidad, se dijo.

Colofón. Y a propósito de curvas, rectas y toquecitos, los lanzadores serán algunos a los que se les busque mayor seguridad en su salud. Podrá haber bateador designado por ellos en la Liga Nacional. Un relevista tendrá que lanzarle obligadamente a tres bateadores. Los pícheres tendrán un pañuelo con agua en su bolsillo para afianzar mejor la esférica y no llevarse los dedos a la boca. El corredor en segunda base en extrainnings será una prioridad como si estuvieran en Ligas Menores. Hay mucho más sobre ello, pero…