Se cierran canchas, los bares no

Otra vez el tema de las incongruencias. El pasado lunes el director del Instituto Municipal del Deporte habló de volver a cerrar los espacios deportivos, al no llevarse cabalmente los protocolos impuestos por el Sector Salud. En diferentes programas de las redes sociales Juan Carlos Camacho Rojo se hizo presente anunciando tal medida. Mientras tanto, las cantinas, bares y centros sociales, de baile y pachanga están abiertos. Señala el funcionario que no se han respetado las medidas sanitarias, ni tampoco la sana distancia. No sabemos si sea para bien o para mal, cuando el semáforo de la pandemia en Sinaloa se ha dispuesto en color amarillo, por las mismas autoridades de Salud. ¡Vemos demasiado protagonismo! JCC expresa que él mismo ha estado pendiente en los eventos deportivos y que los jugadores al finalizar su juego se reúnen y festejan sin las debidas precauciones. Nosotros estuvimos el sábado anterior por ahí en el Club de Beisbol Veteranos, donde se celebró un juego de pelota de la Liga donde juegan de 50 y más. Y a pesar del abultado carreraje, la afición siguió firme.

Colofón. Y a propósito de mechas cortas y disparejas, la gente está deseosa de salirse del encierro en casa. Jugadores y afición disfrutaron del deporte. Pero otra vez la “burra al trigo”, se cierran las canchas. ¿Irá a ser parejo?