Se destemplaron las bisagras

Fue un reencuentro de saludos y afectos. Y aunque usted no lo crea, guardando la sana distancia. El capitán del equipo Santaneros, Sergio Padilla, convocó a reunirse este sábado anterior, y la mayoría de la gente acudió presurosa. Los veteranos futbolistas se hicieron presentes en la cancha de los Mezquites Track, cancha que lleva el nombre del astro del cuadro de Banquetes Bertha. ¡El reencuentro fue formidable! Después de un año de no verse las caras, mucho menos en un parque de futbol, la presencia rememoró tiempos idos, luego del “parón” de las ligas de futbol por la pandemia del coronavirus. Por ahí estuvieron Aarón, Cabinho y Mario, jugadores emblemáticos de Guasave que hacen el viaje ex profeso a The Rosca City. También acudió Schuster, Armando López Cuadras, Sergio Padilla, Carlos Rivera, Carlos Cota y el suscrito, que viene siendo parte del cuadro que viste de rojinegro. Los deseos de pegarle a la pelota eran enormes, pero me abstuve en esta ocasión, por un pequeño problema en el dedo gordo del pie izquierdo. Pero ellos hicieron un corto peloteo en la cancha chica, mostrando esas ganas fulgurantes de volver a jugar un partido oficial.

Colofón. Y a propósito de cuaresmas bipartitas, los viejones empezaron a sudar y a sentir los efectos de muchos días de encierro. Mas no se amilanaron y al final de la “cáscara” terminaron empatados. Hoy en día no sabemos cómo amanecieron, pero las bisagras se destemplaron.