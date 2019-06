Se espera que todo sea un éxito

Se viene la última llamada para el futbol en The Rosca City. La ciudad es sede del Estatal de la categoría Juvenil C. La fecha –si es que no hay cambio imprevisto- es del 13 al 16 de este mes. Se conoce que con anterioridad el selectivo se ha estado entrenando. Es menester presentar su mejor cara, buscar resultados y tener una organización de primer nivel. El Coloso será la muestra palpable de que existen canchas de buen nivel para un torneo de esta categoría. En su alrededor se teje lo mejor del balompié. En la reunión de ayer entre el Comité Municipal y los directivos de las ligas debieron conjuntarse para que el campeonato sea un éxito y que el seleccionado sea protagonista. Acaban de acudir al Juvenil B, celebrado en Los Mochis, y los resultados no son halagadores. Mucho menos, cuando se conoce que hubo altercados y riñas entre los dirigentes de Guamúchil y Los Mochis. Se tiene que dar un rostro diferente.

Colofón. Y a propósito de pochifos, xucos, nalguitis, -traducción- “Mi cielo tiene más nubes que estrellas”. ¡Ai´sí! La pachanga futbolera terminará el mismo Día del Padre. Se espera que sea un buen regalo un campeonato, un título. Sería mucho pedir, pero los de casa no alcanzan a ascender a mejor espacios en lo que concierne a las competencias de este nivel. Y aun de que no participan todos los municipios al no estar afiliados, Culiacán, Ahome y Mazatlán, así como Guasave, siempre ponen la muestra.