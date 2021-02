Se fue el amigo Renato Zambada

Se fue el amigo y compañero Renato Zambada. Sí. Se nos adelantó en el camino sin retorno. Este lunes por la tarde—noche había leído la noticia en las redes sociales sobre su estado de salud. Se encontraba grave, decían. El martes por la mañana fue lo primero que me percaté en el Facebook. El lamentable suceso se había dado. Bien a bien no sabía su edad, pero ni tan viejo ni tan joven. Era un clásico concurrente a centro comedero de la ciudad para tomarse su café, el cigarro, la charla política y deportiva. Enterarse de los chismes y mitotes en The Rosca City. Y los del estado, el país y el extranjero. Él siempre estaba atento a la chorcha y a la tertulia. Rememorar historias y pasajes boxísticos de Renato Zambada es remontarnos a los años 60. ¡Un aguerrido gladiador de los cuadriláteros! El rival de siempre de su amigo y compañero de establo, Alejandro “Zombie” Moreno. Cruentas batallas que nos dieron arriba del ring. En repetidas ocasiones se enfrentaron y era un toma y daca.

Colofón. Y a propósito de churpias encendidas, la afición gozaba de esa entrega y pasión de ambos contendientes al calzarse los guantes. Y al final sudorosos, sangrando y jubilosos se fundían en un abrazo. Así fue Renato. Un buen amigo y compañero. ¡Descanse en paz!