Las altas autoridades sanitarias nos regañan por no hacer caso a las recomendaciones de “QuédateEnCasa”. Nos llaman la atención por no guardar “Su sana distancia”. No usamos tapabocas o mascarilla, al ver que ni los gobernantes lo hacen. No entendemos en realidad la problemática de esta pandemia del COVID-19. Vemos cifras frías de fallecidos, enfermos, contagiados, y nos vale. Para todo tenemos una salida falsa. Somos mexicanos y todo lo hacemos a como nos viene en gana, no hay disciplina, ni cultura, y eso se ve reflejado en todos los niveles. Ahí tiene usted, amigo lector, lectora, que de pura “puntada” al Gobierno del Estado y a los mazatlecos les dio por construir un estadio de futbol sin tener equipo en alguna liga profesional. ¿En qué país del mundo puede verse eso? ¡Solo acá en Mexicalpán de las Tunas! Se invierte una millonada de pesos en un coso deportivo para 20 mil aficionados. La majestuosa obra es de primer mundo, ahí está, la contemplamos, y ahora hay que buscarle equipo. Se hacen las cosas al revés, volteado, pues.

Colofón. Y a propósito de venga, tulatraes, juímonos, ahora el desbarajuste toma inmensas proporciones de locura. En Morelia se desgreñan y no aceptan la salida de su club de futbol, que tiene 50 años de permanencia en esa capital michoacana. En Sinaloa les vale, a ellos se les escogió y a ellos hay que comprarlos y traerlos. Es como cuando compras un llavero para las llaves de tu auto, sin tenerlo.