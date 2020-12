Se jugará la final de la Diamante

La vidente Nohpony Nihunsix advierte que este lunes se jugará el encuentro final de la Liga Diamante Plus. Da a entender que todo lo de la pandemia terminará y con este partido volverá el deporte a su normalidad. La adivina manifiesta que será un partido muy cerrado entre los dos contendientes. Recordemos que está hablando de los equipos Santaneros y Club de Veteranos. Ambos cuadros llegaron a esta finalísima el pasado mes de marzo y por una semana no se jugó este choque definitivo. Nohpony Nihunsix comentó que en su bola de cristal no hay favorito, pero la profetiza marca su balanza en que Santaneros logrará una estrella más en sus colores. Al parecer se ha escogido este lunes como un inicio de la última semana del año 2020 que todos recordaremos. Una historia dramática y diferente en la vida de cada uno. La médium habla, -también- de que entrando el año 2021 habrá cambios relevantes en el medio deportivo. Que todo es para mejorar, dice. También señaló alteraciones en el medio político, económico y de salud.

Colofón. Y a propósito de hechiceros malvivientes, luego de las fiestas navideñas, cualquier buena noticia nos alegra el día. Este lunes prepare usted su lunch desde temprano y tome su sana distancia, es: ¡Día de los Santos Inocentes!