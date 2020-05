Resulta que, de un día para otro, a los gerentes de los supermercados se les prendió el coco y tuvieron una maravillosa idea. No dejar entrar a sus establecimientos a personas mayores, -o sea- las que ahora llaman de la tercera edad. A no ser que acaten un horario impuesto por esos sebosos cerebritos que dentro de la pandemia del COVID-19 les trabaja a marchas forzadas. Dieron a conocer que para estos veteranos el horario está impuesto casi de madrugada. Unos súper los tienen de las 06:00 a las 09.00 horas. Otros de las 07:00 a las 10:00 horas. De ahí en fuera, “ni maíz, palomas”. Además debes de cumplir el requisito de llevar el dichoso “tapabocas”. No saben estos jerarcas comerciantes que muchos de estos señores y señoras les dan el “veinte y las malas” en buena salud, mayor fortaleza, un ejemplar vigor, mucha energía y resistencia comprobada a pesar de sus años, que ha permanecido con brío y brillo en diferentes actividades y no solo sentado en un cómodo sillón en una oficina con aire acondicionado. Esos señorones en edad adulta siguen siendo el “pilar de en medio” en los hogares. ¡Se tenía que decir y se dijo!

