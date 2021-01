Cosas en la vida que nunca se podrán olvidar. ¡Siempre hay una primera vez! Le marco a mi hijo Dirceu por teléfono, -me responde- “espérame, apá, tengo clases por Zoom”. Luego una amiga me saluda y me envía “un abrazo virtual”. Un rato más y el “saludo” para todos en “línea” con afecto. En todo está metida la tecnología. Cuando empezamos a conocer el VAR en el futbol, consideramos que era necesario para tumbar tantas anomalías y errores arbitrales. Ahora vemos que en la mayoría de las veces es todo lo contrario. De un principio le quita espectacularidad al futbol. Tumba jugadas de fantasía y elimina goles difíciles de repetirse. Cuando el delantero anota un gol, en ocasiones la celebración se tarda, pues queda en suspenso qué pueda marcar el silbante, máxime si la jugada es “apretada”, y espera una decisión final del VAR. Pero ese mismo VAR en ocasiones trae justicia. Se anulan anotaciones por fuera de lugar, manos que fueron al balón o faltas casi “invisibles” para el nazareno. En fin, tenemos que acostumbrarnos a la modernidad.

Colofón. Y a propósito de changos mecateros, Mister Fly One Go así me lo expresa cuando me dice que saldrá fuera y que me enviará un “chat” para que deje abierto el Messenger, y también podría ser un tweet, o de última esté pendiente en google. Nos tocó vivir esto, y espero vivir otras cosas más.