¿Sigue pesando jugar de local sin afición?

Ahora que en la mayoría de los estadios no se permite aficionados en la grada, ¿qué tanto sigue pesando jugar de local? ¡O al mismo tiempo, ser el visitante! Normalmente en los deportes es una premisa, ¡y en el futbol ni se diga! Entendemos que jugar en casa, en su estadio, tiene mayores ventajas. Conoce el campo de juego, cada rincón del parque. Sabe cómo moverse y cómo rueda la pelota, pero lo más importante es que tendrá el apoyo de su afición. ¡Y para el visitante es todo lo contrario! Existe hostigamiento por la fanaticada y regularmente no conoce nada de ese estadio. Ahora que llegó el COVID—19 y las autoridades deportivas y de Salud implementaron cero asistencia, viene la clásica pregunta de los 64 mil pesos. ¿Sigue pesando la localía? No hay afición que los aliente a buscar la victoria. Que les grite con entusiasmo, que los motive y provoque reacciones favorables. Asimismo, perturbar al rival en cada jugada. Los gritos chuscos, de burlas y enfado, para molestarlos, precisamente.

Colofón. Y a propósito de biznagas inquietas, a estas alturas en la Liga MX solo algunos parques tienen la oportunidad de recibir aficionados. ¿Eso les dará ligera ventaja como se considera? Los jugadores, --al parecer— todavía no se acostumbran.