Softbol hasta el 1 de mayo

Una semana más el alargue de la Liga de la Nueva Era, ¡y no es por la pandemia! En un comunicado de la directiva de esta organización del softbol femenil señala que la inauguración de sus torneos se extiende hasta el próximo sábado 1 de mayo por indicaciones del Instituto Municipal del Deporte y el Patronato pro—conservación del estadio Dr. Florentino Camacho Rivera. ¡Caray, se encuentra uno con tantas novedades! Y no hablo de los debates entre candidatos, mucho menos alguna nueva encuesta prometedora de triunfo. No estaba enterado que existiera dicho “patronato” del FCR. ¡Quizás se acaba de formar! Y lo hicieron, -como siempre- en lo oscurito. Tampoco se conoce quiénes conforman ese organismo rector del parque del softbol en The Rosca City. Y es que anteriormente, con el “parón” de actividades deportivas, dicho inmueble estuvo sin uso. Y cuando se regresó a la acción, el dichoso estadio estaba todo mugroso, descuidado, sucio. No había entrado ese “patronato” a darle una limpieza general.

Colofón. Y a propósito de vejigas entubadas, pero como dicen que ya existe, pues quieren “conservarlo” una semana más, quizás para que luzca más bello y hermoso en la ceremonia inaugural. Hay que reconocer que se procura mantener nuestros espacios deportivos en óptimas condiciones. ¡Qué chido!