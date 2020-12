Solo cáscaras y toritos en el deporte

En este año atípico para el deporte, debido a la pandemia del coronavirus, quedaron en veremos todas las ligas en The Rosca City. En el futbol fue suspendido de tajo. Luego le tocó al beisbol y su organización. Lo mismo en los otros deportes de conjunto. Pero las “cáscaras” nadie las detiene. Ahí en las canchas de la Unidad Deportiva se ven a infinidad de niños, jóvenes y adultos con su balón en mano. ¡Es el baloncesto que no para! No hay ligas oficiales, pero ese “torito” está presente. Y lo mejor de todo, nadie sabe que exista algún contagio. En los municipios vecinos el único que le entró al quite fue Angostura. Ahí dieron carta abierta y todo ha sido un éxito. Para allá mismo, jugadores de las diferentes ramas deportivas en The Rosca City corren a divertirse. En Mocoritón Viejo, ni las luces de la Unidad Deportiva encienden. Y todo esto redundará en los clásicos encuentros amistosos de fin de año. En la sindicatura municipal de Tamazula II se escuchan pasos en la azotea. Allá no discutirán si hay permiso o no hay. Casados y Solteros entrarán a la refriega este mismo día de Navidad.

Colofón. Y a propósito de hamacas y mecedoras, los titulares de los Institutos Municipales del Deporte se la han pasado “chingüengüenchonamente” alegres. Y los presidentes de las ligas, que son los que trabajan, solo como el chinito, “milando, milando”.