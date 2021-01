Solo recuerdos de aquel cuadrangular

A lgo inusual se celebró hace un año en The Rosca City. Se jugó el Primer Cuadrangular Regional de Futbol Salvador Alvarado. Era con selecciones municipales de primera fuerza, reforzados con jugadores exprofesionales. ¡La noticia atrajo muchos comentarios!. Y es que en el anuncio oficial se dijo que el premio para el campeón de este torneo, serían 40 mil pesos. ¡La algarabía cundió inusitada!. Un trofeo económico así, no se había visto en The Rosca City. Y menos en un evento tan corto de futbol. Edson Escárrega aparecía al frente de la comitiva. Y dieron a conocer la convocatoria y luego los equipos participantes. Se apuntaron Salón Américas de Los Mochis, Amigos del Futbol, Guasave, también Mocorito, F.C. o era los mismo llamarlo Ajax, F.C. Y como anfitrión cubría la cuarta plaza, Fénix, F.C. Las fechas programadas fueron para el 31 de enero y primero de febrero del pandémico año 2020. ¡La sede: el Coloso del Dique! El aval y las instalaciones acondicionadas, fueron por obra del Instituto Municipal del Deporte, dijeron.

Colofón. Y a propósito de esquites constipados, cuan diferentes de aquel alboroto, a lo que hoy se vive. Estamos cerca de completar un año inactivos en el deporte, por culpa del maldito coronavirus y a cómo van las cosas, no se ve pa’cuando.