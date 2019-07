TAP, Luna y bicampeonato

Este 20 de julio se cumplieron 50 años de que el hombre llegó por primera vez a la Luna. Fue en el año 1969, lo recuerdo muy bien, pues había que madrugar o desvelarse en esa noche que fue visto por millones de espectadores, vía la televisión. “Yo lo logré antes, pero solo mi mamá lo sabía”, me dice Mister Fly One Go. Y es que nuestro amigo comenta que su señora madre seguidamente que le hablaba o lo necesitaba, no atendía el llamado. Y venía la expresión: ¡Parece que andas en la Luna! La Luna tiene de todo y ha servido para muchos enamorados. “Te bajaré la Luna y las estrellas”, dicen los Cupidos Ardientes. Pero la Luna tiene también cuernos. Y hasta allá se subieron los jugadores del equipo TAP, bicampeón del Torneo de Futbol Municipal en la categoría Máster Oro. Una de esas expresiones la realizó el jugador y patrocinador de los celestes, José Casillas. Otro lo fue el goleador Pablo López, quien les endilgó dos tantos tempraneros. La Batucada fue el rival, que se llevó una goliza despiadada de 6-0.

Colofón. Y a propósito de caluhos, fallys, rawirillis, -traducción- “La canícula me descompuso la clavícula y no hay “cula”, dijo el chinito”. ¡Ai´sí! TAP y José Casillas anduvieron cantando: “Cuando la Luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón”. Pero el alumbramiento fue ahí en la cancha Anexa 1, con la premiación total para los ganadores. Y como dicen que la Luna es de queso, pues luego del pitido final, se dieron el lujo de brindar y disfrutar de un título más. ¡Felicidades, lunáticos!