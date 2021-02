Tigres vs Bayern o David vs Goliat

Cuando hoy a temprana hora el equipo Tigres de la UANL se mide al poderoso Bayern Munich de la Liga Alemana, por la final del Mundial de Clubes, acá en México se preguntan si al cuadro felino se le puede llamar “grande”. Una victoria de Tigres sería un triunfo del balompié mexicano. Algunos opinan que se trata de un enfrentamiento entre David y Goliat. ¡Y es que no estamos acostumbrados a verlo! ¡Se nos hace imposible! Mientras tanto, un periodista argentino nos trata de la “patada”, “El Gringo” Cingolani dice que el futbol mexicano de la Liga MX es de segunda categoría. Que acá juegan argentinos que allá no la hicieron. Y pone de ejemplo a Sambueza, que allá en su patria era de “segunda”. Que los argentinos que juegan acá, allá son suplentes, de los suplentes, de los suplentes. Entretanto, el técnico holandés Hans Westerhof resalta que al jugador mexicano no le gusta trabajar como en Europa. El estratega que estuvo en clubes como Necaxa, Chivas y Pachuca, dice que pocos brillan o triunfan, debido a que en verdad son “flojos”. “Los jugadores mexicanos no toman decisiones, no hay liderazgos”, dice. ¡Todo eso nos deja muy mal parados!

Colofón. Y a propósito de amoríos veleidosos, quedémonos con lo que dice Cafú, exastro brasileño: “Al Tri le falta mentalidad ganadora”. Marcos Evangelista de Moraes, nombre de pila de Cafú, comenta que se debe entrar a ganar, no decir: ¡Huy!, me voy a enfrentar al Bayern”.