Todos le echan la culpa al COVID-19

Todo por culpa del COVID-19, es el dicho popular. Ya no es por culpa de Layún. En estas fechas que se le brinda el apoyo moral a las mujeres por el cáncer de mama, no hemos visto eventos relacionados con ello. En el deporte, regularmente se organizaban cuadrangulares de softbol, con la participación de los equipos de la Liga Nueva Era. Otros también, invitados por el Comité Municipal de Softbol. También veíamos volibol y carreras alusivas al color rosa. Hoy con la llegada de la pandemia, todos se apartan, nadie busca una expresión, un esfuerzo por reavivar las competencias, y solo se limitan a echarle la culpa al coronavirus. Nos han vuelto a decir que estamos en semáforo amarillo. Se abrieron las taquillas para el beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, pero dicen que no se pueden abrir los panteones. Con esas noticias nos traen como el burrito chú chú, un paso pa’ delante y otro paso para atrás. El director del Instituto Municipal del Deporte en The Rosca City, Juan Carlos Camacho Rojo, dijo recientemente que tendría una reunión con la Comisión de Deporte de Cabildo. Al mismo tiempo señalaba otra con el Sector Salud. ¿Hubo o no hubo dicha sesión? ¡Sepa la bola!

Colofón. Y a propósito de anuncios, promesas y desidias, después de todo eso ya no existen noticias. La gente del deporte está más que desesperada. Enfadada, molesta. Necesitan que le digan algo seguro, algo real y no manejen lo de la pandemia como algo de politiquería.