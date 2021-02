Luego de las diferentes reacciones que provocó el castigo al equipo América, al quitarle los tres puntos obtenidos en el campo de juego ante Atlas, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, habla sobre la posible incorporación de un comisionado al futbol profesional. Sería algo así como se viste en el beisbol de las Ligas Mayores, o en la NFL. ¡Que ataque los problemas de inmediato! y que sea una auténtica autoridad, muy diferente a la oficial. Deberá tener autonomía en general. El principal directivo de la Liga MX resalta que será benéfico para el espectáculo y se buscará darle agilidad a cada partido. ¡La figura de un comisionado es válida! No solo atacaría problemas como el suscitado entre Atlas y América, sino que velaría por todo el balompié nacional. Ya sea la Liga MX, como también la de Expansión y la Liga Femenil. ¡Creo que se están tardando! Arriola contempló con buenos ojos la determinación del club de Coapa, de no hacer más aspavientos y dejar que le tumbaran del liderato general, al quitarle los tres puntos. Eso mismo lo había señalado Santiago Baños, presidente de los azulcrema, cuando enfatizó que un equipo grande como América no se desvive por tres unidades.

Colofón. Y a propósito de tarimas trasroscadas, el antiamericanismo festejó esa mini-derrota de las Águilas, un castigo, --al parecer-- sacado de la manga.