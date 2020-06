Un desespero por volver a sus ligas

Cuando todo parece normalizarse, resurgen brotes nuevos de esta pandemia llamada coronavirus. Algunos deportistas se manifiestan en las redes sociales, y sus comentarios alientan a otros, pensando en que llegado el mes próximo se abrirán las canchas y se organizarán las nuevas ligas. Pero no pasa de ser buenos deseos. Vemos que precisamente muchos negocios ya están abriendo sus puertas. El permiso ha llegado, pues se ha dicho en ocasiones que la curva de esta pandemia va en descenso. ¡Y de repente, que siempre no! Algunos correos me llegan con la misma interrogante. Que si sé algo al respecto. La respuesta sigue siendo la misma. Lo que saben ustedes, es lo mismo que sé yo. En mis cortas salidas al Centro de la ciudad también alcanzo a saludar algún conocido, y eso porque hablan. Con la mascarilla puesta, nadie nos conocemos. Ellos me lanzan la interrogante, ya sea sobre las ligas de beisbol, o futbol. Quieren saber, estar enterados, cuándo regresan a la acción.

Colofón. Y a propósito de cuéntales, diles y sonríeles, el desespero cunde entre los deportistas, cuando se tienen tres meses de encierro. Estás acostumbrado a jugar cuando menos cada fin de semana. Otros con sus torneos entre miércoles, jueves y sábados, pues menos ven la apertura de las canchas. En el nivel profesional del deporte en otros países pasa lo mismo. Vuelven los contagios y algunas ligas se resisten para abrirlas.