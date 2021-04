Un muro defensivo de respuesta

Del vestuario saltas a la cancha, son 11 vs 11, pero de ahí en adelante no sabes qué pueda suceder. Cada estratega envió sus mejores hombres y les dio las indicaciones cómo jugarle al rival, pero en el transcurso del encuentro suceden impoderables. ¿Cómo jugar cuando te han expulsado un jugador? ¡Estás en clara desventaja! El director técnico inmediatamente mueve sus piezas como si fuera un partido de ajedrez. ¡Cerrarse, arrinconarse, meter el camión atrás! Jugar al contragolpe, descolgadas, un cambio que no estaba en el script. Y si logras salir avante, es grandioso. Máxime si estás ante un rival de mayor categoría, el líder , pues. Algo de esto tuvo que hacer el “Loco” Bielsa para frenar al Manchester City en la Liga Premier de Inglaterra. Su equipo Leeds United se quedó con un hombre menos en el segundo tiempo, pero alcanzó a ganar 1-2, con goles del norirlandés Stuart Dallas. El estratega argentino, que alguna ocasión dirigió al Atlas en el balompié mexicano, se las sabe de a de veras.

Colofón. Y a propósito de calcetines enroscados, los del City, que venían de ganarle al Borussia Dortmund en la Champions League, felparon en su liga. Son líderes indiscutibles, pero su rival, Manchester United, los acecha. Bielsa construyó un muro defensivo, esa fue la respuesta.