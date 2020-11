Una techumbre muy millonaria

Hola, Mister Fly, me da gusto verte: ¿Dónde te habías metido? -Ahí andaba medio escondido. -Pues en toda la semana no te apareciste. ¿Qué novedades me traes? Antes que nada, -dice Mister Fly One Go- que se ve rejuvenecido, se nota que le hizo bien un descanso. “¿Qué es eso que tienes en la mesa?” -¡Oh!, ya las descubriste: ¡Son charamuscas! ¿Gustas? -¿Chara, queeeé? -Pruébalas, son muy ricas, te van a gustar. Mister Fly toma una, la ve por completo, sonríe y luego le da un mordisco. -Están buenas, ¿de dónde sacaste todo esto? -Me las trajeron de Guanajuato, es el clásico dulce de allá de la tierra de José Alfredo Jiménez por estos días de muertos. Y mientras Mister toma una segunda charamusca, me empieza a platicar los últimos mitotes en The Rosca City. ¿Ya sabes que el estadio de beisbol Alberto Vega Chávez salió muy comelón? -¡Ah, caray!, no entiendo. ¿Y eso por qué? -Ahí tienes que él solito se tragó 4.5 millones de pesos en la techumbre que le pusieron recientemente. -¿Eso costó el corto techo que le adhirieron al parque deportivo? ¡Fíjate, fíjate, fíjate que sí!

Colofón. Y a propósito de pesos, tostones y centavos, según el informe presidencial, ahí se dice que un tramo de la carretera Guamúchil-Mocorito tuvo también ese costo de 4.5 millones de pesos. Y el estadio AVCH no se quiso quedar atrás, se los tragó toditos, y se quedó con hambre, pues.