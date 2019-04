Vacaciones en la ciudad

Las vacaciones también se disfrutan sin salir de la ciudad. Eso es lo que me cuenta Mister Fly One Go. Me la pasé a todo “mecate”, dice. The Rosca City fue mía, asegura. Compré mariscos y espumosas. El control de la Tv fue mío por completo. Me deleité con partidos del futbol europeo y nacional. También me emocioné con el beisbol de Grandes Ligas.

Vi la coronación por octava vez consecutiva de la Juventus de Turín en el calcio italiano. Lo mismo sucedió en Francia con el título del PSG y la figura de Kylian Bbapeé y sus fantásticos goles.

No necesitó ayuda de los astros uruguayos y brasileños, Edison Cavani y Neymar Jr. Me entusiasmé con las victorias de Yankees de Nueva York, a pesar de tener un hospital en su vestuario. Lo mismo con el regreso de Medias Rojas de Boston, que se están recuperando de un inicio incierto, cuando apenas va un mes de iniciado el mejor beisbol el mundo.

Colofón. Y a propósito de rufos, ajures, biriniñis, -traducción- “Una alegría compartida se convierte en doble si tú gustas”. ¡Ai´sí! Y de paso en casa, me di un “voltión” por la plazuela. También anduve en la presa Eustaquio Buelna y Los Mezquites. Vaya que me sorprendí, le dieron un toque de alegría y misticismo al ambiente. Me emborraché con la soledad de sus calles y al final contemplé que en mi azotea también se vive en Acapulco. ¡Andiké!