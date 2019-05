Visita al Condado de Tultita

Los viajes ilustran y dan lustre, me dice Mister Fly One Go. Efectivamente, así fue. Y es que ir a jugar al Condado de Tultita en sábado por la tarde no es fácil. Tuve que valerme del GPS y buscar la mejor ruta, la más rápida, ya que el partido entre Santaneros y Los Abejorros de Pollos Chicken Light-Tienda Naturista El Resplandor era en un horario que ni los güicos se asoman a la calle. Buscamos irnos por la Interestatal, para cruzar rápido. Afanosamente buscamos alternativas y, para no confundirnos, tomamos por la avenida Inglaterra. Vueltas a la izquierda, luego a la derecha. Pasas algunos corrales y que te pierdes en otra colonia anexa. Algo de eso le pasó también al amigo y compañero de equipo, Carlos Rivera. Finalmente estuvimos presentes, antes del silbatazo inicial. Otros que se perdieron fueron algunos “polleros”, pues no alcanzaron a llegar a tiempo y tuvieron que jugar con ocho elementos. Súper Santaneros los goleó 3-0, en un primer tiempo. Para el segundo lapso El Resplandor optó por no salir.

Colofón. Y a propósito de fornus, puaris, danilitis, -traducción- “La música te llena de alegrías y se vive mejor la vida”. ¡Ai´sí! Lo mejor de todo es que tiramos el estrés. Me dio gusto compartir la cancha con Carlos Rivera, recordando viejos tiempos. Los tres goles fueron de “Wil” Angulo y me tocó en cierta forma dar una asistencia. Pero ojalá y los directivos acomoden los encuentros en el Coloso del Dique, no maltraten tanto a los tatas. ¡No la amuelen!