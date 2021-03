¿Y Los Mezquites pa´cuándo?

Hubo carnaval virtual para ellos, fiesta en grande. El festejo, las serpentinas y coronaciones los disfrutaron solo algunos. Llegan programas culturales por doquier. Y nadie los para, son el alma chicha de la actual administración. Ahí no se acuerdan de la sana distancia. Y si hablan de turismo, no se acuerdan de las clases populares. Muchos ya hacen programas de asueto para este puente que se avecina. Y de ahí se alarga el pensamiento para la Semana Santa. Estamos prácticamente a un mes de esas vacaciones. Y acá solo alcanzamos a escuchar: Apá, ¿y Los Mezquites? ¡En efecto! El llamado Centro Recreativo Los Mezquites sigue cerrado. Ya cumplió un año de encierro y ni piñata hubo. Cuando se acercan estos días de asueto y las familias de las colonias, esas llamadas populares, buscan y no tienen ningún horizonte abierto. ¡No encuentran a dónde ir! Los Mezquites, un lugar común de esparcimiento de todos, ahí está esperando que le den mantenimiento y lo pongan en óptimas condiciones para las vacaciones de Semana Mayor. Las autoridades también tienen que voltear a ver al pueblo.

Colofón. Y a propósito de comales inservibles, dice el logo de la administración ¡Con el poder de la gente! Pero esa misma gente se pregunta: ¿Cuál poder? Vendrán las elecciones y entonces sí: ¡Véngase con su véngachi!