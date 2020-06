Ya tiene barra el Mazatlán, F.C.

Se forma la Barra La Ola del Pacífico para el apoyo del nuevo equipo de la Liga MX, el Mazatlán, F.C. Puede parecer cosa sencilla, pero su dirigente debe conocer a lo que le tira. Jacinto Jiménez, titular de esta porra, dice en sus primeros comentarios que es netamente familiar. ¡Así se empieza siempre! Son alrededor de 250 integrantes, con la finalidad de apoyar al nuevo equipo sinaloense. Pero no dude usted que pronto surjan otros interesados en la conformación de una nueva Barra, porra o grupo, con los mismos fines, pero el asunto no es solamente de la organización, sino de la preparación del grupo que lo conforme. No solo se tratará de ir a apoyar con gritos sus colores. Una educación firme tanto dentro como fuera del estadio para que no se vuelva un grupo “porrista” en pleitos, insultos, agresiones, amenazas entre la misma afición. Normalmente estos sectores de apoyo en el futbol profesional se vuelven una carga para el club y sus directivos.

Colofón. Y a propósito de tírale, métela, chútala, deberá conocerse si esta Barra La Ola del Pacífico solamente estará apoyando al equipo como local o buscará hacer el viaje junto con el club. Debe de existir un reglamento interno en la Barra y un sinfín de requisitos para ser miembro de ella, porque al final de todo estas Barras terminan copiando lo de otros grupos a nivel nacional y en el extranjero, que dan al traste con el espectáculo.